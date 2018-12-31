Путин провел заседание штаба ЧС в Магнитогорске и навестил пострадавших в больнице

Заседание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Магнитогорске провел президент Владимир Путин. Главе государства доложили о ходе поисково-спасательных работ на месте обрушения подъезда жилого 10-этажного дома.

Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске pic.twitter.com/txZrWcOpxP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.

— Областные власти еще раз подтвердили, что все пострадавшие получат компенсацию и новое жилье, — сообщил собеседник издания Znak.com. — Путин заявил, что дальше по ситуации будет работать глава СКР Александр Бастрыкин, прибытие которого ожидают в Магнитогорске. После заседания штаба Путин поехал в больницы, где находятся трое пострадавших, в том числе 13-летний мальчик. А также он намерен пообщаться с выжившими жителями подъезда, которые сейчас находятся в соседней школе № 14.

Путин осмотрел место трагедии в Магнитогорске pic.twitter.com/3IMrJHe7kr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.

По словам главы государства, для расследования причин ЧП будет создана правительственная комиссия.

Губернатор Борис Дубровский на заседании штаба заявил, что семь детей могут находиться под завалами, пишет телеграм-канал RT.

Заявления для прессы Путин пока не делал.