Минобороны увидело руку «украинской пропаганды» в публикации о скудных премиях псковских десантников

Минобороны опровергло появившуюся в прессе информацию о сокращении дополнительных выплат военнослужащим 76-й Псковской дивизии ВДВ из-за перечисления пожертвований на строительство главного храма Вооруженных сил.

Ведомство опубликовало комментарий 31 декабря в Facebook, назвав сведения «МБХ Медиа» «фейковым вбросом украинских пропагандистов», причем «не первым».

«В отличие от украинской армии, в российских вооруженных силах начисление денежного довольствия осуществляется только в безналичной форме на персональные банковские карты военнослужащих, а статья расходов на денежное довольствие одна из самых защищенных и контролируемых», – говорится в заявлении МО.

«Поэтому никакие переводы с данной статьи на иные цели или злоупотребления командования на местах, в российской армии в принципе невозможны», – подчеркивают чиновники.

В Минобороны еще раз подчеркнули, что сбор денег на храм в честь победы в Великой Отечественной войне идет «исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими».

«Данные жертвования абсолютно прозрачны и проверяемы для аудита», – говорится в завершении текста.

Напомним, о сокращении размера предновогодних премий военнослужащим 76-й Псковской дивизии ВДВ 30 декабря сообщил оппозиционный ресурс «МБХ Медиа». Если ранее, пишет издание, расчетная сумма выплат равнялась 53 тысячам рублей, но у многих контрактников превышала 140 тысяч, то в этом году военнослужащие обнаружили у себя на карточках от 800 до 20 000 рублей. Псковские военные начали писать на интернет-форумах, что их деньги пойдут на строительство главного храма Минобороны.