Происшествия
Путин прилетел в Магнитогорск
Президент Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Около четырех вечера по московскому времени 31 декабря борт №1 приземлился в воздушной гавани уральского города.
Глава государства проведет на месте заседание штаба по ЧС.
Путин прилетел в Магнитогорск и сразу поехал на место трагедии pic.twitter.com/tlR5INKzvH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.
Также в Челябинскую область вылетел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В регионе уже работают министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.
Справка:
ЧП произошло около шести утра (по местному времени) 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома - с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых зарегистрировано 111 жильцов, а фактически живут 120. Из-под завалов извлечены тела четырех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены четверо пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.
Судьба 38 человек неизвестна. По факту возбуждено уголовное дело. Основная версия - взрыв бытового газа.