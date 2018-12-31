Путин прилетел в Магнитогорск

Справка:

ЧП произошло около шести утра (по местному времени) 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома - с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых зарегистрировано 111 жильцов, а фактически живут 120. Из-под завалов извлечены тела четырех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены четверо пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.

Судьба 38 человек неизвестна. По факту возбуждено уголовное дело. Основная версия - взрыв бытового газа.