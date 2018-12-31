Помощников у России не было и не будет. Владимир Путин поздравил жителей восточных регионов с Новым годом

В самых восточных регионах России наступил 2019 год. Президент страны Владимир Путин поздравил жителей Камчатки и Сахалина, обрисовал им фронт задач на будущее, выделив главную цель – повышение благосостояния страны. Традиционное обращение главы государства уже появилось в Сети.

«У каждого сейчас свои ожидания. В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания. Ждем везения и удачи, и пусть они будут. Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой», – сказал глава государства.

Владимир Путин обрисовал задачи на будущее – в экономке, науке, технологиях, здравоохранении, образовании и культуре. «И главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовали перемены к лучшему. Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И потому нам важно быть сплоченной, единой сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем. Помогают в работе, в достижении общих целей», – сказал президент.

Отметим, что, поскольку видео записывается заранее, в ролике не упоминается сегодняшняя трагедия в Магнитогорске, где в результате обрушения подъезда жилого дома погибли 4 человека, 38 числятся на этот час без вести пропавшими. Сам глава государства около часа назад прилетел на Урал. Возможно, из Магнитогорска он обратится к нации с новым новогодним посланием.