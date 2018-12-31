Черная икра и лосось по-тайски. Чем обитатели МКС буду угощать друг друга на Новый год

Новогодний стол у экипажа Международной космической станции общий. А встретят 2019-й космонавты и астронавты 16 раз.

Как сообщает 31 декабря «Газета.ру», американец Тим Пик угостит коллег лососем с Аляски, курицей по-тайски с соусом карри, сэндвичами с беконом, яблоками на пару и сладким кремом из зеленых лимонов.

Российские участники экспедиции, хотя в этом году и поставят на стол традиционную черную икру, решили отдать предпочтение «космическим деликатесам» – свежим фруктам и овощам. В меню – свежие яблоки, апельсины и грейпфруты. Закусить космонавты смогут лепешками из пшеничной муки.

Скорее всего, орбитальный стол украсят пряной зеленью внеземного происхождения, выращенной в оранжерее МКС.