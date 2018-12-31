В списке пропавших без вести после обрушения в Магнитогорске на 15:00 – 38 человек

фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Местонахождение 38 человек остается неизвестным после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил мэр города Сергей Бердников. Ранее была информация о 68 пропавших без вести.

«Относительно прописанных [в доме] – на сегодня мы пока не понимаем судьбу 38 человек. Это относительно прописанных, кто по факту там находился – это трудно сказать. Мы сейчас занимаемся уточнением», – сказал он.

Чиновник добавил, что угроза обрушения двух стен многоэтажки мешает спасателям применить тяжелую технику для разбора завалов.

«Дом большой – 12-подъездный, обрушилась одна секция, две ближайшие стены очень сильно деформированы. Сейчас нельзя вести разбор тяжелой техникой, потому что может произойти дальнейшее обрушение. Ведется разбор согласно технологии с верхних этажей и будет опускаться», – сказал Бердников, слова которого приводит ТАСС.

По данным регионального минздрава, в больницах находятся 4 человека, в том числе ребенок. Еще 13 пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Среди попавших на больничную койку в тяжелом состоянии только один мужчина.

В Магнитогорске сейчас 16 градусов мороза. Ночью синоптики обещают -23.

С минуты на минуту в уральский город должен прилететь президент РФ Владимир Путин.