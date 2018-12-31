СМИ сообщают о том, что Путина ждут в ближайшее время в Магнитогорске

Президент Владимир Путин вылетел в Челябинскую область, где произошел взрыв газа в многоэтажном доме.

Об этом днем 31 декабря сообщает региональный сайт 74.ru. Журналистам о предстоящем визите главы государства рассказали медики магнитогорской больницы, куда привезли пострадавших при взрыве и обрушении подъезда. Врачам же о приезде Путина объявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова – она уже находится на Урале.

По предварительным данным, Владимир Путин направляется в Магнитогорск из Сочи. Он хочет лично пообщаться с пострадавшими и местными чиновниками.

Также, по некоторым данным, в Магнитогорске видели пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.