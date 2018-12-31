Происшествия
СМИ сообщают о том, что Путина ждут в ближайшее время в Магнитогорске
Президент Владимир Путин вылетел в Челябинскую область, где произошел взрыв газа в многоэтажном доме.
Об этом днем 31 декабря сообщает региональный сайт 74.ru. Журналистам о предстоящем визите главы государства рассказали медики магнитогорской больницы, куда привезли пострадавших при взрыве и обрушении подъезда. Врачам же о приезде Путина объявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова – она уже находится на Урале.
По предварительным данным, Владимир Путин направляется в Магнитогорск из Сочи. Он хочет лично пообщаться с пострадавшими и местными чиновниками.
Также, по некоторым данным, в Магнитогорске видели пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Справка:
ЧП произошло около шести утра (по местному времени) 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома - с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых зарегистрировано 111 жильцов. Из-под завалов извлечены тела четырех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены четверо пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.
Судьба 68 человек неизвестна. По факту возбуждено уголовное дело. Основная версия - взрыв бытового газа.
К разбору завалов уже приступила тяжелая техника.