В Петербурге зажглась самая высокая в Европе «елка». В роли хвойного дерева выступил Лахта Центр

Лахта Центр на берегу Финского залива окрасился в новогодний зеленый цвет. Небоскреб высотой 462 метра изобразил из себя самую высокую новогоднюю ель в Европе. Об этом 31 декабря сообщается на сайте проекта.

В последний день уходящего 2018 года зеленым зажегся 87-этажный небоскреб на севере города. В роли праздничного дерева выступил 462-метровый небоскреб Лахта Центр, куда предстоит переехать штаб-квартире «Газпрома».

Ранее высотка подтвердила свой экологичный статус, соответствующий роли хвойного дерева. Небоскреб получил наивысший «платиновый» экологический сертификат «зеленых» зданий по международной системе LEED.

Лахта Центр предсертифицировали на «золотой» уровень. Однако в ходе того, как небоскреб рос над Петербургом, проектировщики улучшили транспортную доступность высотки, а также добавили велопарковки для сотрудников, которые будут приезжать на работу на двухколесном транспорте.

В скором времени на север Петербурга переедут штаб-квартиры «Газпрома» и его дочерней компании «Газпром нефти».