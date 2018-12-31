18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-7°C
/ Завтра: -1
$ 69.47р
79.46р
17:45 31.12.2018
Расширенный поиск

Общество
31.12.2018 14:17
Печать

Патриарх Кирилл написал Варфоломею послание, напомнив о Страшном суде

О Страшном суде напомнил Вселенскому патриарху Варфоломею его собрат, глава РПЦ патриарх Кирилл. Он ответил Фанару на письмо о «восстановлении в сане» украинских раскольников и «отмене действия» документа о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Послание опубликовано на сайте патриархии 31 декабря. 

Письмо говорит о «глубокой боли, недоумении и возмущении» патриарха Московского и всея Руси в связи с событиями на Украине, где 15 декабря по итогам так называемого «объединительного собора» было объявлено о создании «независимой» православной церкви , в которую вошли только два архиерея канонической Украинской православной церкви – митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Их уже отлучили от УПЦ. 

«Принципиальное решение архиереев Украинской Православной Церкви отказаться от участия в собранном Вами лжесоборе объясняется не мифическим «давлением Москвы», что в данных политических условиях было бы и невозможно, а единством архипастырей со своим духовенством и верующими. Такому единству не страшны ни грубое вмешательство властей Украины во внутрицерковную жизнь, ни многократно возросшее за последние месяцы государственное давление на Церковь. Его не упразднить единым росчерком пера», – говорится в послании патриарха Кирилла.

Святейший указывает на то, что Константинопольский патриарх легализовал ряд сомнительных религиозных деятелей на Украине в спешке, даже не вникнув в их биографии и канонический статус, не говоря уже о моральном облике. 

«В Вашу резиденцию привозили сотни тысяч подписей верующих Украины в поддержку Украинской Православной Церкви и с просьбами не подрывать ее единство. Украинская власть пыталась препятствовать доставке этих писем, а Вы проигнорировали их. И теперь Вы не хотите услышать голос Украинской Православной Церкви, которая стоит на пороге новых тяжких испытаний», – пишет предстоятель Русской православной церкви.  

По его словам, уже сейчас архипастырей и духовенство на Украине под надуманными предлогами вызывают на допросы, шантажируют, угрожают их близким людям, проводят обыски в храмах и жилищах, оказывают давление на семьи и детей. На днях вступил в силу закон, цель которого — лишить Украинскую православную церковь ее имени, чтобы под видом «добровольного перехода общин» провести насильственные захваты ее храмов.

«О планах Константинопольской Церкви по легализации раскола на Украине я говорил с Вами и наедине, и при немногих свидетелях. Теперь же, когда эти планы в значительной степени реализованы, возможно, в последний раз обращаюсь к Вам пред лицом всей Православной Церкви», – пишет патриарх.

Он предлагает Варфоломею «не позорить» Константинопольскую кафедру и отказаться «от участия в политической авантюре». В противном же случае, отмечает патриарх, его собрата за причиненные страдания православным украинцам ждет «Страшный суд нелицеприятного Господа нашего». 

Отметим, что письмо отослано в Стамбул за несколько дней до передачи Киеву томоса – документа о независимости Украинской церкви. Она намечена на 6 января - Рождественский сочельник. 

Справка:

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?
Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»
28.12.2018 18:09

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года
Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"
28.12.2018 17:42

Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.
28.12.2018 17:34

В «Севкабеле» открылся каток с видом на залив

С декабря 2018 года у петербуржцев появилась возможность кататься на коньках — и одновременно любоваться одной из самых романтичных панорам города. Все это можно делать на «Катке у моря» в пространстве «Севкабель Порт», причем — под уютную электронную музыку от креативной команды Roots United.
Компания Л1
28.12.2018 16:15

Компания Л1: ЖК «Маршал» сдан точно в срок

27 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса комфорт-класса «Маршал». Строительство завершено точно в срок.
фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
28.12.2018 15:40

На проспекте Науки освятили храм Тихвинской иконы Божией Матери

23 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм на проспекте Науки и возглавил в нем Божественную литургию.
Setl City
28.12.2018 15:15

Setl City ввела в эксплуатацию ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе

Setl City сдала ЖК комфорт-класса «Полюстрово Парк» общей жилой площадью более 82 тыс. кв. м в Калининском районе Петербурга. ЖК состоит из разновысотных секций от 15 до 24 этажей, которые построены на едином стилобате и формируют уютное пространство четырех внутренних дворов.