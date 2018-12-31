Патриарх Кирилл написал Варфоломею послание, напомнив о Страшном суде

О Страшном суде напомнил Вселенскому патриарху Варфоломею его собрат, глава РПЦ патриарх Кирилл. Он ответил Фанару на письмо о «восстановлении в сане» украинских раскольников и «отмене действия» документа о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Послание опубликовано на сайте патриархии 31 декабря.

Письмо говорит о «глубокой боли, недоумении и возмущении» патриарха Московского и всея Руси в связи с событиями на Украине, где 15 декабря по итогам так называемого «объединительного собора» было объявлено о создании «независимой» православной церкви , в которую вошли только два архиерея канонической Украинской православной церкви – митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Их уже отлучили от УПЦ.

«Принципиальное решение архиереев Украинской Православной Церкви отказаться от участия в собранном Вами лжесоборе объясняется не мифическим «давлением Москвы», что в данных политических условиях было бы и невозможно, а единством архипастырей со своим духовенством и верующими. Такому единству не страшны ни грубое вмешательство властей Украины во внутрицерковную жизнь, ни многократно возросшее за последние месяцы государственное давление на Церковь. Его не упразднить единым росчерком пера», – говорится в послании патриарха Кирилла.

Святейший указывает на то, что Константинопольский патриарх легализовал ряд сомнительных религиозных деятелей на Украине в спешке, даже не вникнув в их биографии и канонический статус, не говоря уже о моральном облике.

«В Вашу резиденцию привозили сотни тысяч подписей верующих Украины в поддержку Украинской Православной Церкви и с просьбами не подрывать ее единство. Украинская власть пыталась препятствовать доставке этих писем, а Вы проигнорировали их. И теперь Вы не хотите услышать голос Украинской Православной Церкви, которая стоит на пороге новых тяжких испытаний», – пишет предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, уже сейчас архипастырей и духовенство на Украине под надуманными предлогами вызывают на допросы, шантажируют, угрожают их близким людям, проводят обыски в храмах и жилищах, оказывают давление на семьи и детей. На днях вступил в силу закон, цель которого — лишить Украинскую православную церковь ее имени, чтобы под видом «добровольного перехода общин» провести насильственные захваты ее храмов.

«О планах Константинопольской Церкви по легализации раскола на Украине я говорил с Вами и наедине, и при немногих свидетелях. Теперь же, когда эти планы в значительной степени реализованы, возможно, в последний раз обращаюсь к Вам пред лицом всей Православной Церкви», – пишет патриарх.

Он предлагает Варфоломею «не позорить» Константинопольскую кафедру и отказаться «от участия в политической авантюре». В противном же случае, отмечает патриарх, его собрата за причиненные страдания православным украинцам ждет «Страшный суд нелицеприятного Господа нашего».

Отметим, что письмо отослано в Стамбул за несколько дней до передачи Киеву томоса – документа о независимости Украинской церкви. Она намечена на 6 января - Рождественский сочельник.