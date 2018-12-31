Доллары на снегу. На Оптиков неизвестный обронил кейс с баксами

Рассыпанные американские деньги заметили жители Приморского района Петербурга в одном из дворов 30 декабря. Рядом с валютой лежал распахнутый кейс.

О находке у второго корпуса 52-го дома по улице Оптиков в социальных сетях рассказали очевидцы. «Лежал кейс, а рядом горы баксов», — написала местная жительница Янина.

В преддверии неминуемого подорожания продуктов питания и бензина руки очевидцев потянулись к оставленным купюрам. «Фонтанка» достоверно не знает, являлись ли доллары подлинными. Но нашедший их человек заверил корреспондента в том, что это подделка.

Из банкнот на снегу выложили надпись «СПЧ», что расшифровывается как Северо-Приморская часть Санкт-Петербурга. Так называется группа «ВКонтакте», где появились фото находки.