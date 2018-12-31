Задержан попутчик пропавшей девушки-водителя Blablacar. На допросе мужчина признался в убийстве

Правоохранительные органы задержали попутчика, который подсел к пропавшей по дороге из Москвы в Тулу клиентке сервиса Blablacar. В ходе допроса мужчина признался в убийстве девушки. Об этом 31 декабря сообщает Следственный комитет РФ.

Молодая женщина, которая зарегистрировалась на сервисе поиска попутчиков Blablacar, пропала 23 декабря. В этот день она выехала из центра столицы на личном автомобиле Audi в Тулу. После этого автоледи перестала выходить на связь, а силовики возбудили дело по статье «Убийство». Накануне следователи установили, что перед выездом из столицы водитель подобрала на юге города пассажира. Его, жителя областного города Серпухово 1979 года рождения, уже задержали.

На видео, который опубликовал Следственный комитет, мужчина говорит, что ему предъявили подозрение в убийстве. Он признал свою вину, пояснив, что спрятал тело в лесополосе в Московской области. Суд по ходатайству следствия заключил мужчину под стражу.

Ранее СМИ называли предполагаемые имена девушки – Ирина Ахматова и ее попутчика – Виталий Чикирев. Мужчина с таким именем ранее отбывал сроки за изнасилование и ограбление, также он якобы совершил побег из психиатрической больницы.