Происшествия
В Магнитогорске остается неизвестна судьба 68 жильцов рухнувшего подъезда
После обрушения подъезда в Магнитогорске неизвестна судьба 68 человек. Об этом днем 31 декабря сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.
По его словам, в пострадавших квартирах были прописаны 111 человек, еще девять снимали жилье.
«Известна судьба 52 человек: из них 4 погибло, 16 эвакуировано, в том числе 7 детей», — сказал Федечкин, слова которого приводит «Газета.ру».
При этом в доме, где обрушился подъезд, могут рухнуть еще два – соседние.
«В зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды», — говорится в заявлении администрации города.
Справка:
ЧП произошло около шести утра (по местному времени) 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома - с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых зарегистрировано 110 жильцов. Из-под завалов извлечены тела трех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены четверо пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.
Ранее в списках без вести пропавших было 79 человек. По факту возбуждено уголовное дело. Основная версия - взрыв бытового газа.
К разбору завалов уже приступила тяжелая техника.