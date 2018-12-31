В Магнитогорске остается неизвестна судьба 68 жильцов рухнувшего подъезда

После обрушения подъезда в Магнитогорске неизвестна судьба 68 человек. Об этом днем 31 декабря сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

По его словам, в пострадавших квартирах были прописаны 111 человек, еще девять снимали жилье.

«Известна судьба 52 человек: из них 4 погибло, 16 эвакуировано, в том числе 7 детей», — сказал Федечкин, слова которого приводит «Газета.ру».

При этом в доме, где обрушился подъезд, могут рухнуть еще два – соседние.

«В зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды», — говорится в заявлении администрации города.