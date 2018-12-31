Житель Петербурга устроил ночную охоту на соседа. Проникнуть в логово удалось через незапертую дверь

Ночной покой жителя Калининского района Петербурга потревожил сосед, увлекающийся охотой. Обладатель ружья решил не выезжать в лес, а искать дичь в каменных джунглях.

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, сегодня около трёх ночи жителя четвертого корпуса 31 дома навестил сосед. Он вошёл через незапертую дверь. Хозяин увидел его, когда тот уже стоял у кровати с ружьём. Этот знак не предвещал дружеских посиделок. Опасности добавлял и запах алкоголя. Между мужчинами завязалась драка. Агрессор выстрелил в руку оппоненту.

Стрелок завершил ночной поход в отделении полиции. 44-летнему уроженцу Дагестана пришлось расстаться с ружьём «Сайга-20». У нападавшего есть разрешение на ношение оружия, также у него имеется охотничий билет. Поступок квалифицировали по статье 20.1, ч.1, КоАП РФ (мелкое хулиганство).