«Пусть в ваших семьях царит гармония». Сборная по футболу поздравила россиян с Новым годом

Национальная сборная по футболу поздравила россиян с Новым годом. Спортсмены говорили о традиционном – счастье, здоровье и гармонии в семьях. Видео 31 декабря опубликовали в официальном твиттер-аккаунте команды.

Всех футболистов на видео украсили мультяшными шапками Деда Мороза. Вратарь Гильерме Маринато пожелал россиянам «счастья, здоровья и успехов». Защитник Георгий Джикия – исполнения в новом году всех заветных желаний. Братья-близнецы полузащитники Алексей и Антон Миранчуки перебрасывались фразами, как мячом: «Заботьтесь друг о друге, берегите друг друга. Пусть в ваших семьях царят гармония и настроение».

Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!

Мы вас очень любим! ❤️☃️🎄 pic.twitter.com/7bngwGumuV — Сборная России (@TeamRussia) 31 декабря 2018 г.

Летом Россия впервые принимала чемпионат мира по футболу. В ходе мундиаля национальная сборная несколько раз порадовала болельщиков. В первый же день чемпионата команда со счетом 5:0 обыграла сборную Саудовской Аравии. У Египтян россияне выиграли с разрывом с два очка. Но настоящий эмоциональный накал был в одной восьмой финала, когда после окончания игры со счетом 1:1 испанцы проиграли россиянам по пенальти. Два удара по воротам отразил Игорь Акинфеев, причем последний пенальти футболист отбил «ногой бога». В четвертьфинале национальная команда уступила по пенальти хорватам.