В Казани студенты-медики установили новогоднюю ель на дне Голубого озера. Традиции уже 40 лет

Дайверы клуба подводного плавания «Бентос» Казанского государственного медицинского университета установили наряженную ель на дне Голубого озера в республиканской столице. Этой традиции уже 40 лет.

Как сообщает 31 декабря издание Amur.info, в погружении хвойного дерева на дно Голубого озера приняли участие полтора десятка участников клуба. После этого дайверы покружились вокруг ели, выпили шампанского и исполнили песню «В лесу родилась елочка». Дерево простоит на глубине 8 метров до Старого Нового года.

Кроме того, еще один символ Нового года участники клуба нарядили и поставили на поверхности озера на специальном плоту.

Традиция устанавливать на Новый год елку для обитателей озерных глубин появилась в клубе 40 лет назад благодаря врачу-эндокринологу Ринату Галимову, на тот момент руководителю «Бентоса». Первое дерево появилось в конце 1978 года, с тех пор медики каждое 31 декабря украшали дно озера новогодней елью.