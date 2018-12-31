Таран шестерых пешеходов на Невском стал уголовным делом. Опубликовано видео аварии

ГСУ Следственного комитета Петербурга возбудило уголовное дело после ДТП с шестью пешеходами на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает сайт ведомства 31 декабря.

Дело возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Его квалифицировали по части 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Накануне у Аничкова моста столкнулись «Субару» и «Мерседес». Немецкий автомобиль выбросило на переполненный пешеходами тротуар. Троих женщин в возрасте от 41 до 64 лет с переломами увезли в Мариинскую больницу. 22-летнего горожанина в тяжёлом состоянии отправили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. В детскую больницу имени Раухфуса поступили двое тринадцатилетних. Девочку с ушибами после осмотра отправили домой, а мальчика с множественными ранениями поместили в реанимацию.

По информации нашего издания, владелец «Мерседеса» настолько любит быструю езду, что фотофиксация едва за ним поспевает. Только за 2018 год в отношении Олега Ходько было выписано 50 административных штрафов.