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Происшествия
31.12.2018 11:33
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Разбирать завалы в Магнитогорске начала тяжелая техника. Спасатели не надеются найти под обломками живых

Тяжелая техника начала работу на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. Это может говорить о том, что спасатели уже не надеются найти под обломками живых людей.

«Полиция оцепила стометровую зону вокруг места трагедии, — сообщил сайту Znak.com один из собеседников в оперативных службах. — Зевак и жителей дома отвели в сторону, кроме того, была перекрыта улица, ведущая к этому дому. По словам медиков, прошел критический срок оказания помощи. До этого спасатели вели разбор завалов аккуратно, чтобы не травмировать живых. Сейчас на месте работает тяжелая техника, работы идут более интенсивно».

Второй источник издания отметил, что «первичные исследования проведены в полном объеме, в том числе — с привлечением кинологов». «Сейчас тяжелая техника начинает работать очень аккуратно в тех местах обрушения, где ситуация более-менее понятна, — рассказал источник. — Сейчас все готово для эвакуации погибших, которых, возможно, будут находить. Готовы психологи, волонтеры. Кроме того, основные работы будут проводиться только после прибытия главы МЧС России Евгения Зиничева и его распоряжений».

По последней информации, за врачебной помощью обратились 12 человек. Четверо, в том числе ребенок, госпитализированы. Кроме того, было извлечено три тела. Часть жителей эвакуировалась самостоятельно, часть в момент взрыва находились вне дома. По данным властей, неизвестна судьба 79 человек.

«Это люди, которые могли бы находиться в доме, были там прописаны или снимали квартиры, — сообщил источник. — Но они не пришли отметиться в штаб. Возможно, они находятся под завалами. Но могут и быть живыми, например, вышли после взрыва и сразу уехали к родственникам или находятся где-то рядом, но не дали о себе знать. Дом обрушился не сразу, сначала прогремел взрыв, только потом подъезд сложился. У людей было время эвакуироваться».

Среди первоначальных версий ЧП были взорвавшаяся машина возле дома или хлопок в охотничьем магазине на первом этаже, но силовики констатировали, что есть все признаки взрыва газа. Непонятно только, кто в этом виноват – газовщики или сами жители. Как отмечают очевидцы, сразу после обрушения в окрестностях стоял резкий запах газа. 

Справка:

ЧП произошло около шести утра (по местному времени) 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома - с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых зарегистрировано 110 жильцов. Из-под завалов извлечены тела трех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены четверо пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.

Судьба 79 человек неизвестна. По факту возбуждено уголовное дело. Основная версия - взрыв бытового газа.

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