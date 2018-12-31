Москвичку раздели в Петербурге. Во время маникюра унесли шубу за 70 тысяч рублей

В маникюрном салоне в центре Петербурга норковая шуба обрела новую хозяйку. Меховое изделие проделало путь из столицы, и его красота не осталась незамеченной.

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне вечером в полицию обратилась 39-летняя гостья из столицы. Туристка приехала в город на Неве на праздники и в преддверии Нового года отправилась в студию маникюра на Садовой улице, 42. Когда процедура по наведению красоты была закончена, женщина вернулась к шкафу, где оставила свою норковую шубку. Но вешалка оказалась пустой. Пропажу москвичка оценила в 70 тысяч рублей.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.