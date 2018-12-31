Молодежная сборная России по хоккею обыграла швейцарцев. Лидер группы определится в новогоднем матче

В Канаде российская молодежная сборная по хоккею одержала победу над соперниками из Швейцарии. В новогоднюю ночь победители поборются с канадцами за лидерство в группе.

Об этом 31 декабря сообщает Sportbox.ru.

Сборная РФ победила швейцарцев со счетом 7:4. Перевес в пользу россиян появился ближе к концу игры.

Матч начался с забитой шайбы в ворота Даниила Тарасова. По итогам первого периода канадцы вели со счетом 2:1, в начале второго отставание России увеличилось до двух очков.

Россияне победили за счет шайб, забитых Григорием Денисенко, Кириллом Марченко, Дмитрием Саморуковым. Кирилл Слепец обеспечил выход сборной вперед забитой в меньшинстве шайбой. Последний год отправил в ворота противника Никита Шашков.

По итогам матча лидерство в группе А делят Россия и Канада. У каждой из команд по 9 очков. Лидер определится в матче, который состоится в новогоднюю ночь.