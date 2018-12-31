Люди прыгали в окна. Очевидцы рассказывают, как пытались спастись жильцы рухнувшего в Магнитогорске подъезда

Жильцы дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, прыгали в окна перед тем, как обрушился подъезд. Подробности трагедии 31 декабря сообщают очевидцы.

«Взрыв произошел рано утром. По рассказам жителей, между хлопком и обрушением прошло несколько минут, у людей была возможность спастись, и они ею воспользовались. Люди прыгали в окна, пытались эвакуироваться», – говорит магнитогорский депутат, директор информационного агентства «Верстов.инфо» Павел Верстов, слова которого приводит Znak.com.

Так как существует вероятность обрушения остальных подъездов, их жильцов сразу эвакуировали в ближайшую школу. Но жители 1, 2 и 3 подъездов вернулись в свои квартиры.

«С них пытались взять расписки, что они действуют на свой страх и риск. Но люди не слушают, идут обратно. В то же время всех эвакуированных поместили в школу, обеспечили одеялами, едой и водой. Жители окрестных домов несут теплые вещи, предлагают разместить людей у себя. Но это не нужно, так как власти обещали оказать всю необходимую помощь. В штабе работают губернатор Борис Дубровский и глава города Сергей Бердников», – добавил журналист.

Без крова остались порядка 300 человек.