По факту обрушения дома на Урале возбуждено уголовное дело. На место летят следователи из Москвы

Следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ вылетают на Урал для расследования взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба СК.

«В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа», – отметили в ведомстве, добавив, что расследовать дело будет ГСУ СК России.

По информации издания Znak.com, в обслуживающую дом «Управляющую компанию «ТЖХ г. Магнитогорска» уже пришли с обысками. Следователи изымают документацию, связанную с обслуживанием многоэтажки на улице Карла Маркса. Идут оперативные мероприятия и в Магнитогорском филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск».

По данным фонда капремонта, дом построен в 1973 году. Был полностью исправен. Ближайшие капремонты должны были пройти только через несколько лет.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома – с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых зарегистрировано 110 жильцов. Из-под завалов извлечены тела трех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены трое пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.

Судьба 79 человек неизвестна.