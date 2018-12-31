Происшествия
По факту обрушения дома на Урале возбуждено уголовное дело. На место летят следователи из Москвы
Следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ вылетают на Урал для расследования взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба СК.
«В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа», – отметили в ведомстве, добавив, что расследовать дело будет ГСУ СК России.
Сегодня рано утром в Магнитогорске рухнул 7ой подъезд дома пр. К. Маркса 164. . На эту минуту эвакуированы 16 человек. Известно о трех погибших, один из них ребенок. . Город с ужасом наблюдает за ростом количества жертв. Похоже, вместо Нового года у нас намечается настоящий траур. (с) Павел Верстов . #магнитогорск #трагедия
По информации издания Znak.com, в обслуживающую дом «Управляющую компанию «ТЖХ г. Магнитогорска» уже пришли с обысками. Следователи изымают документацию, связанную с обслуживанием многоэтажки на улице Карла Маркса. Идут оперативные мероприятия и в Магнитогорском филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск».
По данным фонда капремонта, дом построен в 1973 году. Был полностью исправен. Ближайшие капремонты должны были пройти только через несколько лет.
Напомним, ЧП произошло в ночь на 31 декабря на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома – с третьего по десятый этаж. Повреждены 48 квартир, в которых зарегистрировано 110 жильцов. Из-под завалов извлечены тела трех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены трое пострадавших. Часть жильцов успела эвакуироваться.
Судьба 79 человек неизвестна.