Огненное представление завершило год в «Балтийском доме». Героями сцены стали пожарные

Последнее утро уходящего года испортило кулуары театра «Балтийский дом» на Петроградской стороне.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании в 4 доме в Александровском парке поступило в 6:33. Пламя полыхало на втором этаже театра «Балтийский дом». Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный номер сложности №2.

К 7:05 огонь удалось локализовать. Через час возгорание ликвидировали. На месте работали 15 расчётов и 65 человек.