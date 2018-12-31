В Магнитогорске рухнул подъезд многоэтажки. 79 жильцов числятся пропавшими без вести

Подъезд жилого дома обрушился в ночь на 31 декабря в Магнитогорске. Неизвестна судьба 79 жильцов.

ЧП произошло на улице Карла Маркса, 164. Рухнул седьмой подъезд десятиэтажного панельного дома – с третьего по десятый этаж. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Повреждены 48 квартир, в которых зарегистрировано 110 жильцов, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

По информации губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, из-под завалов извлечены тела трех человек, в том числе ребенка. Также в больницы доставлены трое пострадавших.

Судьба 79 человек неизвестна.