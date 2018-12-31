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Особое мнение / Федор Погорелов

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Федор Погорелов
31.12.2018 01:32
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Лучшее футбольное лето. Мы хотим еще

Прощающийся 2018-ый был удивительным годом с футбольной точки зрения. И не столько благодаря содержанию, - хотя и о нем мы сейчас поговорим, - а сколько из-за формы.

Если вы понимали, что происходит на уроках математики, то вам поможет визуализировать эту форму словосочетание «гауссово распределение». Если читали «Маленького принца», то рисунок «удав, проглотивший слона».

Начало года получилось для петербургских любителей футбола откровенно так себе. Роберто Манчини посылал болельщика Игоря Залепухина в Инстаграмме, крестообразные связки порвали Эммануэль Маммана и Александр Кокорин, а затем «Зенит» вообще шлепнулся на пятое место турнирной таблицы — и это был худший результат в газовой истории команды из самого северного города-миллионера.

Сборная не сказать, чтоб тоже радовала. Начало футбольного июня прозвучало в миноре. Станислав Черчесов раздражал манерой общения с журналистами, отказывался использовать слово «проблема» и всем своим видом демонстрировал существительное «надменность». Я хорошо помню чувство отчаяния от надвигающегося домашнего чемпионата мира. Мы с товарищами смотрели «контрольный», как выражается Черчесов, матч против сборной Австрии и всерьез обсуждали: если сейчас, за неделю до мундиаля, поменять главного тренера главной команды страны, то хуже не будет, будет только лучше. Среди рассматриваемых кандидатур значился «да кто угодно».

А потом случилось лучшее футбольное лето, которое было на нашем болельщицком веку. Тот самый пик, геометрию которого я нескладно пытался описать в начальных абзацах. Никто никогда не объяснит, что на самом деле было причиной невероятного футбольного успеха нашей команды. Диссертации будут защищать, но так и не докопаются до правильного ответа. Его, на мой вкус, и быть не может: слишком часто в футболе все решает стечение обстоятельств.

Этим летом для нас сошлось все. Бурлящая злость Дзюбы, готового спасать родину, но сидящего в запасе под Смоловым. Титаническое спокойствие Акинфеева, которое так пригодилось в сериях пенальти. Осетинская мудрость Черчесова, который в решающий момент не стал мешать явно работающему коллективу. Ответственность Игнашевича, который, несмотря на явное нежелание работать с Черчесовым, переступил через себя в интересах, уж простите, страны и помог.

Футбольные болельщики благодаря годам страданий привыкли маскировать свои истинные чувства и переживания под масками сарказма и иронии. Это футбольное лето вернуло в дискурс возможность всерьез выражать свои мысли и чувства, в первую очередь — чувство благодарности. Мы своими глазами увидели, как изменилось отношение к сборной страны: в КВН перестали шутить шутки об этом трудовом коллективе, а осенние матчи команды Черчесова в соцсетях обсуждали исключительно в мажорном ключе.

К сожалению, осенью тональность кардинально изменилась и пик радости пошел на спад. С одной стороны, оно и понятно: праздник не может продолжаться долго, предстоящие январские праздники — очередное тому подтверждение. С другой — новостей оказалось слишком много, даже для нас, битых жизнью циников. У нас в отделе спорта «Фонтанки» есть грустная шутка конца года: дуэты Кокорин-Мамаев и Кержаков-Тюльпанова дают в общей сложности траффика больше, чем репортажи о хоккее на футбольном стадионе или о шахматном чемпионате мира.

Действительно, этюд в «Кофемании» «Коконора», вождение Евгения Башкирова в нетрезвом виде, якобы употребление наркотиков Георгия Тигиева, бесконечный суд и комментарии адвокатов, мучительный бракоразводный процесс в семье Глушаковых с походом в передачу Андрея Малахова — все это неожиданно вернуло футболу предыдущие коннотации.

Под бой курантов, почистив мандаринку, хочется прошептать в бокал игристого: Дедушка Мороз, пожалуйста, сделай так, чтобы в 2019 году футбол был бы как настоящие елочные игрушки и продолжал бы приносить радость, как это было минувшим летом на бескрайних просторах нашей необъятной родины, от Саранска до Калининграда. Нам очень понравилось, мы хотим еще.

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