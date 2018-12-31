Электрики спасли оливье жителей Сестрорецка. Электроснабжение восстановили за час

После часового перерыва свет вернулся к жителям Курортного района Петербурга 30 декабря. К 23.50 электроснабжение в домах Сестрорецка восстановили. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Ленэнерго».

К блэкауту привело технологическое нарушение на линии 35 кВ. Без света остались дома в частном сектора на Приморском Шоссе, улицах Володарского, Борисова, 1-го Мая, набережной реки Сестры. Встревоженные горожане переживали, что не успеют подготовиться к встрече Нового года.