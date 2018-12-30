Происшествия
Блэкаут мешает жителям Сестрорецка резать оливье
Свет покинул дома жителей Курортного района Петербурга 30 декабря. Электричество отсутствует на территории Сестрорецка. О наступившей тьме «Фонтанке» рассказали читатели около 23.00.
«Половина Сестрорецка без света, оливье не порезать», — написали горожане.
В «Ленэнерго» проблему подтвердили и отметили, что дефект произошёл на линии 35 кВ. Бригады компании выехали на место после поступления сигнала об отключении. В настоящее время ведутся ремонтные работы.