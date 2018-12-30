Свидетель обвинения экс-министра Улюкаева повышена до замминистра

Председатель кабинета министров Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Оксаны Тарасенко заместителем министра экономического развития. Чиновница известна тем, что сумела удивить своего бывшего руководителя Алексея Уликаева, когда его судили за взятку от главы «Роснефти».

Документ о новой должности Тарасенко опубликован на сайте правительства 30 декабря. Выпускница МГУ государственную службу начала в 2011 году в Росимуществе. В 2015-м она возглавила в Минэкономразвития департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. Следующей ступенью стала руководящая должность в департаменте корпоративного управления министерства. Нынешним летом Тарасенко назначили помощником министра. Этому событию предшествовало ее участие в судебном процессе над уже бывшим главой ведомства Алексеем Улюкаевы, которому Игорь Сечин лично принес 2 миллиона долларов, упакованные в корзинку с колбасой.

На суде Тарасенко показала, что Улюкаев только публично выступал против покупки «Роснефтью» доли «Башнефти», в приватных же разговорах он якобы, напротив, активно лоббировал это слияние. Слова недавней подчиненной удивили экс-министра, он даже поинтересовался у нее, не было ли у ее фантазий сторонних интересантов.

Улюкаев был арестован в ноябре 2016 года. Президент РФ Владимир Путин освободил его от должности министра с формулировкой «утрата доверия». Улюкаева обвинили во взятке 2 миллиона долларов, которую он получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В приговоре указано, что министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». Суд приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей, при этом его не лишили госнаград и звания заслуженного экономиста России.