Происшествия
Бастрыкин приказал возбудить дело по ДТП на Невском и отдать расследовать Москве
Глава Следственного комитета отреагировал на таран пешеходов на Невском проспекте и подключил к расследованию дорожно-транспортного происшествия лучшие кадры.
Как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям возбудить уголовное дело по факту дорожной аварии у Аничкова моста, в которой пострадали шесть человек.
«После проведения первоначальных следственных действий передать для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат СК России», – раскрывает дальнейшие перспективы дела информационное сообщение СК РФ.
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Справка:
В 17.30 в воскресенье, 30 декабря, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись «Субару» и «Мерседес». Немецкий автомобиль выбросило на переполненный пешеходами тротуар. Пострадали шесть человек, с том числе двое детей. По информации нашего издания, владелец «Мерседеса» настолько любит быструю езду, что фотофиксация едва за ним поспевает. Только за 2018 год в отношении Олега Ходько было выписано 50 административных штрафов.