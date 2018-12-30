Бастрыкин приказал возбудить дело по ДТП на Невском и отдать расследовать Москве

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В 17.30 в воскресенье, 30 декабря, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись «Субару» и «Мерседес». Немецкий автомобиль выбросило на переполненный пешеходами тротуар. Пострадали шесть человек, с том числе двое детей. По информации нашего издания, владелец «Мерседеса» настолько любит быструю езду, что фотофиксация едва за ним поспевает. Только за 2018 год в отношении Олега Ходько было выписано 50 административных штрафов.