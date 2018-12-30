Встреча с кабанятами в канун года Свиньи привела в восторг блогера из Петербурга

Петербургский блогер во время лесной прогулки в Ленинградской области снял на видео шествие кабанов. В преддверии года Свиньи горожанин посчитал явление парнокопытных большой удачей.

О своей символической встрече петербуржец Павел Глазков рассказал «Фонтанке» 30 декабря. За два дня до нового, 2019 года, который, согласно китайскому гороскопу, будет годом Свиньи, вереница кабанов повстречались ему во Всеволожском районе Ленинградской области. Поход возглавляла мать, за ней следовали детёныши.

«Пять дней назад, гуляя с детьми, мы в этом же месте видели похоже эту же семью», — сказал он.

Радость от встречи с дикими кабанами не готовы разделить жители соседней страны. Власти Финляндии обеспокоены распространением вируса африканской чумы свиней и даже готовы построить на границе с Россией забор, чтобы отгородиться от парнокопытных «русского происхождения».