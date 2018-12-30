Во имя главного храма. Журналисты узнали, почему псковские десантники получили скудные премии

Военнослужащим 76-й Псковской дивизии ВДВ сократили размер предновогодних премий из-за строительства главного храма Минобороны. Об этом 30 декабря пишет «МБХ Медиа».

Ежегодные премии военнослужащим выплачиваются по приказу Минобороны. Выплата напрямую зависит от звания, так как к нему привязан повышающий расчетную сумму коэффициент. Так в прошлом году расчетная сумма, по данным издания, равнялась 53 тысячам рублей, но сама премия у многих контрактников превышала 140 тысяч рублей.

В этом году военнослужащие обнаружили у себя на карточках от 800 до 20 000 рублей. Псковские военные на интернет-форумах пишут, что недоплаченные премии направят на строительство главного храма Минобороны.

Также пользователи опубликовали фото документа, подписанного начальником главного автобронетанкового управления Министерства обороны генерал-лейтенантом Александром Шевченко. В нём говорится о требовании предоставить данные военнослужащих, пожертвовавших деньги на строительство главного храма Минобороны.