Во имя главного храма. Журналисты узнали, почему псковские десантники получили скудные премии
Военнослужащим 76-й Псковской дивизии ВДВ сократили размер предновогодних премий из-за строительства главного храма Минобороны. Об этом 30 декабря пишет «МБХ Медиа».
Ежегодные премии военнослужащим выплачиваются по приказу Минобороны. Выплата напрямую зависит от звания, так как к нему привязан повышающий расчетную сумму коэффициент. Так в прошлом году расчетная сумма, по данным издания, равнялась 53 тысячам рублей, но сама премия у многих контрактников превышала 140 тысяч рублей.
В этом году военнослужащие обнаружили у себя на карточках от 800 до 20 000 рублей. Псковские военные на интернет-форумах пишут, что недоплаченные премии направят на строительство главного храма Минобороны.
Также пользователи опубликовали фото документа, подписанного начальником главного автобронетанкового управления Министерства обороны генерал-лейтенантом Александром Шевченко. В нём говорится о требовании предоставить данные военнослужащих, пожертвовавших деньги на строительство главного храма Минобороны.
Справка:
Идея строительства Главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова получила благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и вооруженных сил. Здание будет иметь несколько престолов, центральный будет назовут в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, остальные посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил. Минобороны сообщило, что ступени храма будут сделаны из трофейного оружия вермахта.