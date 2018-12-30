Врезавшийся в пешеходов на Невском «Мерседес» отправил в больницу двоих детей. Один в реанимации

После тяжелого дорожно-транспортного происшествия на центральной улице Петербурга в больницу были доставлены два подростка. Состояние одного из них вызывает у врачей тревогу.

Как уточняет отдел пропаганды регионального УГИБДД, в числе шести пострадавших в аварии у Аничкова моста двое несовершеннолетних. Ранее сообщалось о троих госпитализированных и одном ребенке.

По данным «Фонтанки», вечером 30 декабря в детскую больницу имени Раухфуса поступили двое тринадцатилетних. У девочки осмотрели ушибы и отправили домой, а вот мальчик с множественными ранениями помещен в реанимацию.

В 17.30 в воскресенье, 30 декабря, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись «Субару» и «Мерседес». Немецкий автомобиль выбросило на переполненный пешеходами тротуар. Пострадали шесть человек. По информации нашего издания, владелец «Мерседеса» настолько любит быструю езду, что фотофиксация едва за ним поспевает. Только за 2018 год в отношении Олега Ходько было выписано 50 административных штрафов.