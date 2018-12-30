Настоящий русский. У владельца устроившего бойню на Невском «Мерседеса» 50 штрафов за скорость

Второй участник аварии, из-за которой в центре Петербурга ранены шесть пешеходов, описал обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Водитель черного «Мерседеса» пересекал Невский проспект на внушительной скорости. Количество административных штрафов говорит о том, что лихачество для мужчины — образ жизни.

По данным «Фонтанки», врезавшийся вечером 30 декабря в пешеходный поток «Мерседес Е200» принадлежит 31-летнему Олегу Ходько. Кроме автомобиля бизнес-класса, у него есть «немец» попроще – «Фольксваген Гольф». Только за 2018 год в отношении этих двух автомобилей составлено полсотни протоколов об административном правонарушении. Причина — превышение скорости. Чаще всего сумма штрафа составляет 500 рублей, но есть несколько по 2000. Согласно КоАП, подобное наказание применяется к водителю, который превысил установленную скорость на величину более 60 км в час.

У Олега Ходько есть опыт в IT-бизнесе. Сейчас, по данным СПАРК, предпринимательскую деятельность он не ведёт.

На месте происшествия водитель «Мерседеса» отказался общаться с корреспондентом «Фонтанки». А вот врезавшийся ему в правую сторону владелец «Субару» рассказал журналисту, что ехал на зелёный сигнал светофора в крайнем правом ряду в сторону Адмиралтейства, а столкновение с любителем быстрой езды было такой силы, что у «Мерседеса» сработали подушки безопасности.

Серьезное ДТП на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки произошло в 17:30 в воскресенье, 30 декабря. Столкнувшийся с «Субару» «Мерседес» выбросило на забитый предновогодней суматохой тротуар. Пострадали шесть человек. Серьезные травмы получили трое, в том числе ребенок. Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии.