Новый год близко. Ювелирный на Гороховой в поисках подарков посетили налётчики

Утро в ювелирном магазине в центре Петербурга началось с визита незнакомца, покусившегося на золотое содержимое витрин. Горожанин спешил обзавестись подарками за чужой счёт.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, 30 декабря около 10 утра в ювелирном на Гороховой, 41, появился агрессивный клиент. Он разбил витрину и унёс с собой шесть планшетов с украшениями.

Сейчас в магазине оценивают ущерб. Полиция ищет похитителя.