Удивлены, не можем исключить, надеемся. МИД России обнародовал свое объяснение с Би-би-си

Министерство иностранных дел России все еще не нашло у себя официальной жалобы от московского бюро Би-би-си, но к вечеру 30 декабря опубликовало свои ответы на вопросы издания. У ведомства есть альтернативная версия того, как в Сети могли оказаться персональные данные сотрудников британской корпорации.

Полемику с иностранными журналистами внешнеполитическое ведомство продолжило публикацией на официальном сайте своих ответов на вопросы Би-би-си. Минувшей ночью представитель МИД Мария Захарова упрекала издание в пренебрежении предоставленной им информацией.

Предположение, что именно МИД РФ мог способствовать публикации в Интернете списка из 44 фамилий журналистов, в министерстве назвали спекуляцией и шуткой, настолько же неудачной, насколько очевидна абсурдность подобных обвинений. Еще более неуместным дипломаты посчитали вопрос о доказательствах «взлома или неправомерного доступа к собственным данным».

«Весьма удивлены Вашим вопросом, – деликатничает неизвестный спикер. – Не далее как 17 декабря был осуществлен взлом интернет-ресурсов Посольства России в Лондоне, о чем российская сторона незамедлительно объявила (в том числе и в ходе брифинга официального представителя МИД России 26 декабря). Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России, учитывая, что российские посольства занимаются мониторингом публикаций собкоров страны пребывания в России, выдают журналистские визы и так далее».

Проверку же, по мнению российской стороны, должны проводить британские власти, чье внимание на инцидент Кремль обратил и теперь ожидает реакции. Официальной жалобы от Би-би-си, ведомство настаивает, МИД не получал, но само появление в открытом доступе списка аккредитованных в России журналистов британской телерадиокорпорации задело министерство за живое.

«Для нас всегда недопустимым являлось существование такого скандального сайта как «Миротворец», где, среди прочего, раскрывались личные данные журналистов. К сожалению, западные партнеры, включая журналистов западных стран, попросту игнорировали наши комментарии на этот счет. Один из последних вопиющих фактов – намеренная публикация в британских СМИ списков восьми сотрудников Sputnik. Неоднократно призывали прекратить практику публичного запугивания журналистов и их оскорбления со стороны официальных структур некоторых западных стран (премьер-министр Великобритании, президент Франции, Госдепартамент США и др.). Любое препятствование работе журналистов недопустимо», – подчеркнул собеседник Би-би-си .

Британская газета The Sunday Times 23 декабря опубликовала фамилии эдинбургского бюро российского агентства Sputnik. В материале говорится, что под личиной журналистов скрываются солдаты информационной войны. Клеймо «пропагандистской машины» Владимира Путина показалось обидным российскому МИД РФ. Были произнесены слова о контрмерах. 26 декабря в ряде интернет-ресурсов появился список 44 сотрудников Би-би-си, работающих в России. Глава Би-би-си Джейми Ангус заявил, что корпорация подала в МИД официальную жалобу, представитель ведомства Мария Захарова это опровергла.