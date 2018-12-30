На Невском «Мерседес» вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии, среди них ребёнок

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Две иномарки встретились у Аничкова моста в центре Петербурга. После удара один автомобиль выбросило на тротуар. Пешеходы не успели увернуться.

Об аварии у 66 дома на Невском проспекте рассказали очевидцы 30 декабря. По словам горожан, около 17:30 столкнулись автомобили «Мерседес» и «Субару», после чего «Мерседес» отлетел в сторону пешеходов.

Как передает корреспондент «Фонтанки», «Мерседес» по-прежнему стоит на пешеходном переходе, но движению автомобилей это не мешает.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, в аварии пострадали шесть человек. Троих увезли в больницу в тяжёлом состоянии, среди них школьник. На вид получившему травмы ребёнку 11 лет.