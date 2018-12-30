Путин поздравил с Новым годом Трампа, Лукашенко и Мэй. Президенты Украины и Грузии проигнорированы

В новогоднем обращении к коллегам президент России Владимир Путин не упомянул главу Украины Петра Порошенко и лидера Грузии Саломе Зурабишвили. Текст посланий опубликован на сайте Кремля 30 декабря.

Поздравления от Владимира Путина получил президент США Дональд Трамп. В нём говорилось о готовности России к диалогу со Штатами и важности российско-американских отношений, которые «являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности».

Обращаясь к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, глава российского государства отметил, что, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, продолжается работа по укреплению Союзного государства.

Владимир Путин также нашел теплые слова для королевы Великобритании Елизаветы II и премьер-министра Терезы Мэй, пожелав им и членам их семей крепкого здоровья, счастья и успехов, а британскому народу – благополучия и процветания.

Поздравления от российского президента получили почти 40 руководителей стран. Президента Украины Петра Порошенко и президента Грузии Саломе Зурабишвили в списке не оказалось.