Петербург в предвкушении праздников и снегопада

В преддверии новогодних каникул «Фонтанка» с фотоаппаратом прошлась по городским улицам.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Горожане вовсю готовятся к долгим выходным: покупают подарки, занимаются украшением не только своих квартир, но и рабочих мест, и вовсю отдаются предновогоднему веселью.

Погода пока к петербуржцам благосклонна: в последние два дня 2018 года ожидается небольшой минус. В области и пригородах, по сообщению МЧС, возможен слабый туман и гололедица. Однако уже 1 января столбик термометра, по прогнозам синоптиков, может подняться выше ноля. До +1.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", все последующие праздничные дни будут сопровождать мороз до -9 в ночные часы и снегопады.