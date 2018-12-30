Петербург в предвкушении праздников и снегопада
В преддверии новогодних каникул «Фонтанка» с фотоаппаратом прошлась по городским улицам.
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Горожане вовсю готовятся к долгим выходным: покупают подарки, занимаются украшением не только своих квартир, но и рабочих мест, и вовсю отдаются предновогоднему веселью.
Погода пока к петербуржцам благосклонна: в последние два дня 2018 года ожидается небольшой минус. В области и пригородах, по сообщению МЧС, возможен слабый туман и гололедица. Однако уже 1 января столбик термометра, по прогнозам синоптиков, может подняться выше ноля. До +1.
По данным сервиса "Яндекс.Погода", все последующие праздничные дни будут сопровождать мороз до -9 в ночные часы и снегопады.
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