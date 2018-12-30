Каршеринговая авария на Невском стала уголовным делом. «Герой» был пьян, но недостаточно быстр

В Петербурге под домашний арест определили 22-летнего водителя, который накануне рассекал по Невскому на каршеринговой «КИА Соул». Его считают виновником аварии из четырёх машин, после которой «Жигули» «вскрывали» на месте.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу 30 декабря, ответственный за вчерашнюю «инсталляцию» из битых машин попытался скрыться с места аварии. Попытка была провалена: молодого водителя задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Приборы показали, что за руль каршеринговой «КИА» от сел пьяным.

В ведомстве подтвердили наблюдения очевидцев: около пяти утра «КИА» влетела в остановившиеся на светофоре «Жигули», втолкнув автомобиль в «БМВ X5» и «Шкоду Рапид». Самые серьёзные травмы получил водитель отечественного автомобиля — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Временный владелец «КИА», которому не удалось удрать от полиции, получил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. В воскресенье его изолировали под домашним арестом.