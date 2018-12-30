Как похорошел телеграм после ухода Полтавченко

Петербургский политический телеграм с начала декабря едва ли не ежедневно прирастает новыми каналами, активно освещающими местную повестку и претендующими на трансляцию смыслов. Очевидно, с этим нам предстоит жить в следующем году - соцсети станут одним из плацдармов борьбы за избирателя на предстоящих выборах губернатора.

Георгий Полтавченко и Игорь Албин//Светлана Холявчук/Интерпресс

Нашествие на петербургский телеграм началось в начале декабря: с десяток каналов выросли из ниоткуда, и сразу с человеческим лицом. Студент, пресс-секретарь, тусовщики, историк, еще несколько анонимов, – все они за несколько недель стали тысячниками и принялись писать про Петербург, успехи врио губернатора Александра Беглова и ругать доставшихся ему от Георгия Полтавченко подчиненных.

На рассказах о коммуналках, рэперах и барах ребята продержались немного. Уже 11 декабря в канале появилась запись как правильно то, что уволили Игоря Забирана, экс-советника врио губернатора. В интервью «Фонтанке» он раскритиковал качество холодной воды в Петербурге. «Тот момент, когда рад за Питер – сказал Забиран тупость, сразу вылетел. И никаких тебе "его неправильно поняли", "дадим ему еще один шанс" и "все не так однозначно"», – написал «Кирилл».

Еще пара постов о музыке, и снова политика. Якобы вернувшиеся в Петербург парень и девушка удивляются, что журналистка Екатерина Винокурова спросила Владимира Путина про таблички «последний адрес», которые не приветствуют власти города на Неве.

14 декабря возвращенцы решили написать про Игоря Албина: «Господин вице-губернатор Санкт-Петербурга обожает креатив. А ещё он очень любит ставить своё имя во главе любого мало-мальски хайпового проекта». В этот же день канал выдал «инсайд»: Беглов защитил от полиции концерт рэпера Хаски (официальной информации такого рода не было).

19 декабря после поста с рассказом о жизни друзей «Насте с Кириллом» пришлось защищать Беглова от нападок – журналисты усмотрели в его выступлениях постоянное заготовленное цитирование, аккуратно собранное по сайтам-цитатникам: «Тут либеральные, а, значит, самые честные СМИ так сильно хотят усмотреть в Беглове что-то недозволенное, или, что хуже, нелицеприятное, что исходят на говно. Так сильно, что придумывают на ходу».

20 декабря «бывалые тусовщики» пишут дополнение:

Потом снова ругали Игоря Албина, затем уже дольщицу Аллу Андрееву, потом опять хвалили Беглова – благодаря ему три сотни единиц уборочной техники выехали на улицу в снегопад.

На день раньше, 5 декабря, появился еще один канал – «1703». Для всех он выглядит анонимным, однако администраторы уже существующих телеграм-каналов знают, что с просьбой помочь в раскрутке от имени «1703» пишет сообщения некий Дмитрий. Он называет себя студентом Политеха и уверяет в своей аполитичности и непредвзятости.

Канал же делается по концепции регионального агрегатора, но иногда там появляются и собственные посты. Например, в начале декабря студент сообщал подписчикам, что Беглов решил помочь малому бизнесу, а еще подписал очередной социальный закон. Через день – сообщение о том, что Беглов осмотрел социальные объекты Васильевского острова.

Успехи градоначальника перемежаются с городскими новостями: запущен новый автобус до Финляндии или вот памятник Николаю I будут реставрировать.

А через день описание слухов о том, что Павел Грудинин может стать кандидатом на губернаторских выборах, и тут же 1703 спешит заметить, что позиции у петербургских коммунистов были традиционно слабые.

В этот же день сообщение: Беглов помог жителям Морской набережной, там установили светофор. 12 декабря – врио губернатора спел на награждении в Смольном. 13 декабря «студент» советует областному губернатору Александру Дрозденко спать спокойно.

А 20 декабря жизнь политехника была посвящена пресс-конференции Владимира Путина и вопросам президенту про Петербург. 24 декабря молодой человек решил запостить повестку заседания правительства. Дальше – уже знакомые темы: отставка Албина, «двойное дно» Андреевой. Одно из последних предсказаний «студента Дмитрия»: «Глава администрации центрального района Петербурга Андрей Хлутков может лишиться части своего финансового и политического влияния».

Среди десятка телеграм-каналов, которые повторяют друг за другом смыслы, есть один, стоящий особняком. Создан он был 11 декабря. Его название «ТопГан» недвусмысленно отсылает погруженного читателя к фамилии нового советника губернатора по СМИ Ирине Ган, приехавшей в Петербург из столицы.

«В этом канале мы постараемся донести до вас, уважаемые читатели, объективную картину происходящего в городе, а заодно – развенчать наиболее одиозные мифы о предстоящей предвыборной кампании», – утверждает автор канала в первом посте.

Выглядит объективная картина от (Топ)Ган примерно так :

Внимание «ТопГана» привлекают организаторы майского митинга сторонников Навального, к которым прокуратура выкатила иск на 11 млн за вытоптанный газон: «Нагадил – убери за собой, не стал убирать сам – заплати тому, кто сделал это за тебя. А то читаешь нюни эти – честно слово, детский сад какой-то, штаны на лямках!»

Александр Беглов тоже не забыт : «Показательна уверенность Президента в Беглове. Знаково».

Ушедший со своего поста Игорь Албин стал героем канала «ТопГан» еще до своей отставки, когда «вписался в ярмаку тщеславия». История же его увольнения выглядит так: сначала он надел «корону» самого влиятельного чиновника, потом его стало заносить при публичных выступлениях, потом состоялась отставка, после которой стало понятно, Албин не пойдет в губернаторы Петербурга. «Давайте уже закапывать стюардессу, неужели больше заняться нечем?»- призывает автор канала.

В картине петербургского политического мира от этого канала давно непьющий депутат Максим Резник якобы был бы рад стать губернатором и организовать массовое мероприятие «опохмел с Губернатором».

А депутат Борис Вишневский забыл принять таблетки, когда писал про странное совпадение: ушел Полтавченко, и снова город засыпало снегом. За месяц, помимо парламентариев, внимание привлекли и Ксения Собчак, и экс-губернатор Георгий Полтавченко, и гендиректор канала «НТВ-Петербург» Петр Годлевский, и союз журналистов Петербурга под руководством Людмилы Фомичевой, и «Фонтанка», и «Эхо Москвы».

Корреспондент «Фонтанки» спросила настоящую Ирину Ган, о телеграм-канале «ТопГан», но советник предпочла оставить вопрос без ответа.

Как ранее писала «Фонтанка», освещением повестки врио губернатора Александра Беглова в течение последних месяцев активно занимаются СМИ так называемой «фабрики троллей». Авторы этих же ресурсов продвигали предвыборный мультик о дяде Саше.

В конце декабря также стало известно, что администрация президента рекомендовала регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах. Как писал сайт РБК, введение должности SMM-помощника при губернаторе обсуждали в одном из регионов Северо-Запада.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»