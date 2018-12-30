«Это был тяжелый год». Семен Слепаков написал новогоднюю песню, которая закончится только в 2024 году

Комедийный актер, продюсер и бард Семен Слепаков опубликовал на своем канале в Youtube песню «Тяжелый год». Произведение состоит из одного повторяющегося куплета и сопровождается довольно однообразным видеорядом. Менее чем за сутки оно набрало больше миллиона просмотров. 30 декабря под роликом оставлено больше 3,7 тысячи комментариев.

«Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принес проблем. Но приходит новый год. Он нам счастье принесет. И я верю, через год дружно скажет наш народ... » – текст повторяется по принципу стихотворения «У попа была собака» на протяжении 4,5 минут.

В комментариях уже предложили сделать песню официальным гимном РФ или обращением президента в новогоднюю ночь. Также комментаторы отметили, что, если посчитать куплеты, песня заканчивается в 2024 году.