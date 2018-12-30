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Особое мнение / Андрей Заостровцев

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Андрей Заостровцев
30.12.2018 15:39
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Как живется по соседству?

Под Новый год принято подводить итоги. Однако можно это делать по-разному: либо продираться сквозь нашу добиваемую статистику (о ней «Фонтанка» недавно писала), либо посмотреть на тех, кто рядом и чья статистика не оспаривается. А потом каждый сможет проделать простенькую операцию умножения или деления на 80. Имеется в виду немного округленный курс продаж евро.

До сих пор немало петербуржцев любят отчаливать на новогодние каникулы в Эстонию, но не только. Доезжают и до Риги, и до Вильнюса. Автобусное сообщение наладили, билеты стоят относительно недорого, так почему бы и не воспользоваться. Тем более что петербуржец в силу близости заграницы часто думает о курсе рубля, и мысли эти все больше и все чаще невеселые: сегодня еще можно позволить себе пожить три ночи в гостинице и попить пива в Таллине, а вот что будет через год?.. Хватит ли мне моей годовой премии («тринадцатой зарплаты») хотя бы на одну ночь и на одну кружку пива?

Однако большинство петербуржцев, выкатываясь на различные новогодние туры в страны Балтии, почти не замечают, как живется по соседству. Нет, ценники в кафе и пивных сравнению подлежат, но вот что до всего остального, то тут, как говорится, не до того. Попытаемся слегка восполнить этот пробел.

Только что компания Baltic Salary Survey сравнила средние зарплаты в столицах балтийских стран с суммами, которые нужны для достойной жизни одному человеку. Достойная жизнь, согласно экспертам, включает в себя многое: продукты питания, жилье, налоги, транспорт, одежду и обувь, спорт, гигиенические товары, медицинские услуги, отдых и другие расходы, а также минимальные сбережения. Так что не подумайте, что речь идет о каком-то минимуме. И близко нет.

Лучше всего ситуация оказалась в столице Эстонии: средняя зарплата после уплаты налогов (обратите внимание на это обстоятельство!) составила 1200 евро, а уровень достойной жизни – 1070 евро. В Риге достойная жизнь обойдется в 850 евро, что несколько выше тамошней средней зарплаты. Дешевле всего «достойная жизнь» стоит в Вильнюсе – примерно 700-750 евро. Учтите, что это для человека, не имеющего жилья в собственности, а арендующего его!  В столице Литвы средний заработок «на руки» достигает 790 евро, а медианная зарплата – 855 евро.

Нашему человеку из страны с провальной статистикой надо объяснить, что значит медианная (кстати, данными о медианной зарплате нас ни Росстат, ни Петростат не балуют). Представьте себе, что вы выстроили в ряд 9 человек, начиная от индивида с наименьшей зарплатой и заканчивая таковым с наибольшей. Первому дали в руки табличку с цифрой 1 и так далее до 9. Так вот, медианная зарплата будет у человека, держащего табличку с номером 5: 4 человека будут справа от него и 4 – слева. Почему этот показатель гораздо лучше средней величины?

Вообразим далее, что к этим людям примкнули еще два человека: один – с минимальной в стране зарплатой, другой – с максимальной. Показатель средней зарплаты вырастет, возможно, в несколько раз! Тогда как медианной увеличится ненамного: теперь получателем медианной зарплаты будет человек с табличкой под номером 6. О чем говорит превышение медианной зарплаты над ее средней величиной в Вильнюсе? О том, что 50% получают зарплату от 855 евро и выше, то есть на 105-155 евро больше уровня достойной жизни.

Обратимся к исследованию, проведенному Евростатом. Правда, в нем речь идет о 2017 годе (данные за прошедший год статистические ведомства представляют, понятное дело, не в первый день нового). Оно интересно же вот чем. Есть такое понятие как паритет покупательной способности. Скажем, номинальные зарплаты в Эстонии могут быть самыми высокими, но и цены на стандартный набор потребительских товаров и услуг – тоже. Евростат оценил фактические индивидуальные расходы с учетом этого самого паритета. И оказалось, что лучше всего жить в Литве: они составили 88% от среднего по ЕС (в 2016 г. – 85%). В Эстонии – 73% (72%), в Латвии – 65% (68%). Для сравнения: в самой бедной стране ЕС – Болгарии эта цифра в 2017 г. была 54%, а в самой богатой – Люксембурге – 132%.

Теперь о частностях. Возьмем Литву. С 1 января средняя пенсия по стране составит 363 евро (29 тыс. руб.). Местные пенсионеры жалуются, что жить на эти деньги невозможно (действительно, трудно). Приходится их успокаивать тем, что у «дорогих россиян» она вдвое меньше. Они – не верят! Говорят: «Как так может быть, у вас же там нефти и газа полно»! Приходится отвечать: «У кого-то полно, а у кого-то и не очень чтобы полно».

Бастовали учителя. Часть учителей с 12 ноября объявили бессрочную забастовку, а несколько десятков наиболее активных забастовщиков даже устраивались на ночевку в здании Министерства образования и науки. И представьте только! Никакой ОМОН их не избил до потери сознания, и никакой судья не обвинил потом избитых в сопротивлении сотруднику при исполнении. Более того, ни одного из бастующих даже не уволили. Министерство пошло на переговоры и с 1 сентября повышает среднюю зарплату учителей до 831 евро (66,5 тыс. руб.). Московский учитель, может, и не позавидует, а рязанский завоет от зависти. При этом учтем, что у них и близко не наблюдается такой разрыв в зарплатах между начальством и рядовым учителем. В нашем же богоспасаемом отечестве сплошь и рядом: директор школы получает 170 тыс., рядовой учитель – 30 тыс., ну а вместе у них в среднем аж 100 тыс. выходит.

Детские пособия увеличиваются с нового года с 30 до 50 евро в месяц на каждого ребенка, а для многодетных семей (от 3-х детей) и семей с малым достатком до 70 евро. Выплачиваются эти пособия до 18 лет, а в некоторых случаях (например, обучение в профтехучилище) и до 21 года. В Литве вообще все больше поощряется профессиональное образование (медсестры, моряки, строители и т.п.), а не просиживание в университетах на черт-те знает каких специальностях. Число университетов сокращается (у нас любят в таком случае говорить про оптимизацию), и вскоре их останется 2-3. 

Однако вернемся все-таки к пособию для детей.  Кто-то из патриотов вспомнит про материнский капитал. Хорошо, давайте сравним. В семье двое детей, следовательно, платят по 100 евро ежемесячно. Умножаем на 12, а потом на 17. Получается 20 400 евро, или 1 млн 632 тыс. рублей. Более чем втрое больше пресловутого материнского капитала, который от «большого» доверия государства нашим согражданам на руки не выдается. А пособие на детей у нас тоже есть: 50 рублей в месяц. Завидуйте, буржуины!

Все-таки, скажут, нельзя так «русофобствовать»! Что-то надо найти, чем могла бы вставшая с колен гордиться. Что ж, поискал и, разумеется, нашел. Как известно, недавно разразился скандал с поездкой детей чиновников из г. Клинцы Брянской области в Турцию за казенный счет. Так вот, мэр города Олег Шкуратов заявил, что компенсирует расходы. Декларированный его доход – 66 млн руб. в год. Может, кто из радетелей за отечество будет счастлив, что компенсирует, а я, например, порадуюсь доходу мэра из занюханного городишки. Это 825 тыс. евро. В Литве же со следующего года повышают месячную зарплату президенту страны на 218 евро, и будет получать самый высокопоставленный государственный деятель страны аж 5 756 евро в месяц, или 69 тыс. евро в год. В 12 раз меньше, чем мэр города Клинцы!

Россияне, вот ведь истинный повод для гордости! Понятно, что не весь доход мэра состоит из зарплаты, но и это основание для самоуважения: смог же наш мужик так свой наичестнейший бизнес поставить, что приносит он ему такие бабки даже тогда, когда он формально им не руководит. В Литве больше только баскетбольные звезды получают и то, как правило, за океаном, в НБА. Мэр же, наверное, полчаса не сможет мяч с двух шагов в корзину закинуть, но ему ли такой глупостью заниматься! В России важно уметь где надо, когда надо и с кем надо вовремя оказаться. И отнюдь не на баскетбольной площадке.

И последнее. Из личных впечатлений. Только что пообедал в стране, где президент и 6 тыс. евро в месяц не получает, за 4 евро (320 руб.) в 4-звездочном отеле. Dienis pietus, или бизнес-ланч по-русски (написал «по-русски» и сам засмеялся). Перед отъездом обед «Сытный» в «Теремке» подорожал на десятку и стоит теперь 330 рублей.

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