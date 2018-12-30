«Женский запрос»: Осторожно, мы приплываем к «Мужскому государству»

Идею основателя сообщества «Мужское государство» Владислава Позднякова, где все сводится к ненависти, оценили в пару лет условно. И он не унывает. Понимая, что мизогиническую группу «ВКонтакте» могут заблокировать, планирует создать новое движение по борьбе за мужские права. Так что «Мужское государство» продолжает впитывать адептов. В ответ Евгений Вышенков представил себя царем феминизма. Его оппонент Венера Галеева считает, что повода для таких шуточек нет.