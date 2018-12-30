В аварийном доме на Полтавской полиции приглянулся набор для растениеводства. Наркотиков рядом не нашли

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

По уточнённой информации, в приговорённой к расселению пятиэтажке в центре Петербурга найдено оборудование для выращивания растений. Хозяев об увлечении собирается расспросить полиция.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 30 декабря, накануне при выселении жильцов из непригодного для жизни дома на Полтавской, 10, заметили оборудование, которое может быть использовано для выращивания растений, в том числе наркотических, в небольших объемах. Ничего наркосодержащего при осмотре квартир найдено не было. Поинтересоваться предназначением не удалось – владелец приспособлений в пятиэтажке отсутствовал.

Принудительный переезд из аварийного здания продолжается с субботнего вечера. В воскресенье выселяют две квартиры. Всего по решению Смольнинского суда перебраться в маневренный фонд должны шесть квартир. Несмотря на плачевное состояние здания, люди отказываются менять место жительства.

Как рассказали «Фонтанке» специалисты, проводящие усиление дома, активные деформации начались в последнюю неделю. Часть здания, которая относится к 3-й лестнице, «поехала». Из-за этого деформированы лестницы, оконные проёмы, наклон пола заметен невооружённым глазом. На месте работают сотрудники Жилкомсервиса №3 Центрального района. После отъезда жителей они закладывают кирпичами окна, чтобы предотвратить попытки проникновения. Пятиэтажка на Полтавской, 10, признана аварийной в 2016 году.