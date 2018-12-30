Во Франции задержали жену подозреваемого в атаке на Charlie Hebdo

Правоохранительные органы Франции заключили под стражу жену экстремиста Петер Шерифа из близкого окружения братьев Куаши, устроивших нападение на парижскую редакцию журнала Charlie Hebdo, сообщает издание Parisien со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, через неделю после экстрадиции Шерифа власти Джибути выслали во Францию его жену с двумя детьми. Они прибыли в парижский аэропорт Руасси — Шарль де Голль в воскресенье утром, где сотрудники Главного управления внутренних сил безопасности (DGSI) заключили женщину под стражу.

Как сообщает издание, полиция провела допрос, пытаясь получить информацию о деятельности ее мужа и обстоятельствах, при которых женщина попала в Йемен и познакомилась с Шерифом.

Дети, рожденные на территории Йемена, были помещены под специальный контроль прокуратуры парижского пригорода Бобиньи.

Ранее сообщалось, что 36-летний Шериф, также известный под именем Абу Хамза, был задержан в Джибути 16 декабря и экстрадирован во Францию. 23 декабря глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что Шериф заключен под стражу.

В четверг, 27 декабря, Шериф предстал перед судом для исполнения приговора в виде лишения свободы на пять лет, вынесенного ему в 2011 году. Однако в связи с новыми сведениями, полученными судом, ему были выдвинуты новые обвинения за "неоднократное участие в деятельности преступной террористической группировки", в связи с чем он был возвращен в место содержания под стражей.

В 2006 году Шериф был приговорен к 15 годам заключения, но в марте 2007 года он бежал из тюрьмы в Мосуле. Затем Шериф воевал в рядах экстремистов в Йемене. Подозревается, что именно он финансировал подготовку к нападению на редакцию журнала, отмечает издание.

Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток подозреваемые — братья Шериф и Саид Куаши — были ликвидированы силами спецназа.