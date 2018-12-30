«Фальсификация российского сговора». Трамп заявил о «величайшим обмане» в истории политики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США. Об этом он написал в Twitter.

«Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики», — заявил Трамп.

Он также написал, что при его предшественнике Бараке Обаме минюст США и ФБР намеренно сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

США подозревают российскую военную разведку во вмешательстве в выборы 2016 года. В июле американский минфин назвал имена 12 человек, которые, по данным Вашингтона, работали на ГРУ, взламывали сервера Демократической партии и электронную почту Хиллари Клинтон. 19 декабря все они оказались под санкциями США.

Москва отрицает какое-либо вмешательство в электоральный процесс в США на государственном уровне. Президент Владимир Путин назвал ситуацию «мракобесием» и «внутриполитическими дрязгами» в США, которые портят отношения между Москвой и Вашингтоном.