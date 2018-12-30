Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард». Видео появилось в Telegram-канале НТВ.

В ролик вошли съемки из Национального центра управления обороной, откуда президент России Владимир Путин наблюдал за испытаниями. На видео также показан момент отдачи команды о пуске и полет ракеты.

Испытания «Авангарда» в присутствии президента и по его приказу прошли 26 декабря. Его провели Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура (Камчатский край).

Путин представил «Авангард» в марте в послании Федеральному собранию. Президент заявлял, что крылатый боевой блок комплекса «надежно управляется» и способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.