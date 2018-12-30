Twitter в январе обсудит с Роскомнадзором локализацию данных

Представители компании Twitter в январе 2019 года планируют встретиться с представителями Роскомнадзора. «Представители Twitter предложили организовать встречу в январе. Предметом разговора является исполнение закона о локализации персональных данных на территории РФ»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора. О дате встречи надзорное ведомство сообщит дополнительно.

В середине декабря 2018 года Twitter получил от Роскомнадзора уведомление о необходимости локализовать свои базы данных. «17 января наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает "нет". В случае отрицательного ответа мы возбуждаем административное дело, штрафуем их на 5 тыс. руб. в связи с этим и определим срок, в течение которого они должны будут локализовать эти данные: от шести месяцев до года»,— сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Закон о локализации персональных данных был написан и утвержден в 2014 году, после заявлений президента Владимира Путина о том, что информацию о россиянах, которая передается в Интернет, нужно хранить в России. Несмотря на просьбы индустрии дать закону отсрочку, под действие поправок, вступивших в силу 1 сентября 2015 года, подпали 2,6 млн организаций. Первой компанией, сайт которой был заблокирован за отказ от исполнения этой нормы, стала социальная сеть LinkedIn — она оказалась не готова локализовывать серверы с информацией о зарегистрированных россиянах, число которых насчитывало около 5 млн человек.