Гендиректор «Газпром Арены» рассказал, как болельщик пронес на стадион собаку через все пункты досмотра

У «Газпром Арены» есть музей изъятых у болельщиков при досмотре вещей. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал гендиректор управляющей стадионом компании Владимир Литвинов. В хранилище можно найти оригинальные и «странные» плакаты и флаги, вувузелы и барабаны, чемоданы, колющие и режущие предметы, инструменты и оргтехника. В камеры хранения, по словам Литвинова, даже пытались сдавать огнестрельное оружие

«Приносили разное. Из последнего: один мужчина пронес карманную собачку. Причем он умудрился пройти с ней все пункты досмотра», – сказал гендиректор стадиона.

А одним из главных факторов, создающих проблемы внутри стадиона, является отсутствие пива в продаже. Из-за этого болельщики стремятся пронести, сколько смогут, внутри. «После этого, когда некоторые принявшие на грудь уже попадают на стадион, их в тепле и комфорте, извините, накрывает. Основная проблема для нас – это регулирование этой ситуации. С одной стороны, это наши болельщики и с ними нужно помягче. С другой – они становятся опасными для окружающих. И травматизм, который случается на стадионе, часто связан с алкогольным опьянением», – констатировал Владимир Литвинов в опубликованном 30 декабря интервью.