Чайки не знают, что мем про баклана придумал Албин, и продолжают клевать крышу стадиона на Крестовском

Птицы действительно клюют крышу стадиона на Крестовском, но не бакланы, а чайки, – об этом в интервью «Фонтанке» рассказал гендиректор «Зенит-арены» Владимир Литвинов. Он отметил, что вредят любые птицы, но особенно эффективно это делают чайки.

«Как бы странно не звучало то, о чем говорил Игорь Николаевич Албин, он на самом деле был прав, – сказал Литвинов. – Проблема эта стала для нас неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу».

Гендиректор «Зенит-арены» подчеркнул, что птицы не являются основной причиной протечек, но их вклад не стоит сбрасывать со счетов. За время эксплуатации стадиона около 50 сегментов подвижной части кровли пришлось заменить «из-за дефектов внешнего воздействия». Птиц пытаются отвадить с помощью отпугивающих электронных средств, но это не решает проблему.

Напомним, что одним из главных мемов 2017 года стало признание вице-губернатора Игоря Албина, что протечки в крыше стадиона на Крестовском острове возникают из-за бакланов, которые долбят ее «своими мощными клювами». В конце 2018 года на церемонии вручения премии «Рейтинг влиятельности» Игорь Албин признался, что оговорил несчастную птицу, чтобы отвлечь болельщиков «Зенита» от негативных мыслей.