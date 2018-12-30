Полиция задержала попутчика пропавшего директора московских ресторанов Burger King. Он был судим за изнасилование

В Москве задержали предполагаемого компаньона по поездке в Тулу пропавшего директора московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой. Об этом сообщается на сайте столичного Следственного комитета 30 декабря.

«Установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, возможно причастный к безвестному исчезновению женщины», — отметили в ведомстве.

29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря по пути из Москвы в Тулу. На своей «Ауди» директор двух московских ресторанов Burger King направлялась домой к родным. Её сопровождал попутчик из сервиса «Бла Бла Кар». 27 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В розыск объявили 39-летнего мужчину. Ранее он был судим за изнасилование и мошенничество. Позже машину Ахматовой нашли в Ярославле. Audi A4 была припаркована возле одного из торговых центров города.